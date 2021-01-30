

YPG'NİN SURİYE'DEKİ SİYASİ KANADI SDG'NİN EŞBAŞKANI İLHAM AHMED

YPG'NİN SİYASİ KOLUNUN BAŞINDAKİ ILHAM AHMED'İN SESİ ÇIKMAYA BAŞLADI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren siyasi kanadı SDG'nin eşbaşkanlarından İlham Ahmed, düzenlediği son toplantıda bir kez daha Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu söyledi. Terörist Ahmed, Türkiye'yi ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak ve Suriye'yi parçalamakla da suçladı.

Konuşmasının büyük bir kısmında Türkiye'yi hedef alan YPG'nin siyasi kanadında bulunan İlham Ahmed, Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal ederek topraklarını genişletmekle de suçladı.