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    • 30.01.2021 16:45
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    SON DAKİKA: 'a güvenen YPG/PKK'nın yeniden sesi çıkmaya başladı

    Son dakika haberleri... 'de 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başladı. , Başkan seçilmesiyle birlikte göreve de 'nin önceden bildiği isimleri getirdi. Türkiye kamuoyu ve L isimlerini yakından tanıyor. , istifa ettiği 22 Mart 2018'e kadar DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinde bulunuyordu. McGurk, YPG'yle yakın ilişkileri olan ve sık sık YPG'li teröristlerle poz veren bir isimdi. Lloyd Austin ise ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Austin ise yaptığı dönemde 'de YPG'nin silahlanmasında ve eğitilmesinde önemli rol oynamıştı.

    takvim.com.tr
    Biden'a güvenen YPG'den küstah sözler

    ABD Başkanı seçilen Joe Biden, geçtiğimiz hafta 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başladı. Biden, ekibinde daha önceden Suriye'de görev yapan ve YPG'ye destek veren isimlere görev verdi. Bu durumu gören ve uzun süredir sessizliğe bürünen YPG'de Biden'dan aldığı güçle sesini çıkarmaya başladı.


    YPG'NİN SURİYE'DEKİ SİYASİ KANADI SDG'NİN EŞBAŞKANI İLHAM AHMED

    YPG'NİN SİYASİ KOLUNUN BAŞINDAKİ ILHAM AHMED'İN SESİ ÇIKMAYA BAŞLADI
    Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren siyasi kanadı SDG'nin eşbaşkanlarından İlham Ahmed, düzenlediği son toplantıda bir kez daha Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu söyledi. Terörist Ahmed, Türkiye'yi ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak ve Suriye'yi parçalamakla da suçladı.

    Konuşmasının büyük bir kısmında Türkiye'yi hedef alan YPG'nin siyasi kanadında bulunan İlham Ahmed, Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal ederek topraklarını genişletmekle de suçladı.


    SURİYELİLER, BAHAR KALKANI HAREKATI SIRASINDA TÜRK ASKERİNE DESTEK OLDU

    KUYRUK ACILARI VAR: SURİYE'DE VARLIK ALANLARI YOK OLDU
    Terör örgütünün iddiaları bu yöndeyken Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya karşı bugüne kadar 3 harekat başlattı. Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'yla Türkiye; hem Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG'nin yayılmasını önledi. Hem de sınırlarındaki tehlikeyi önledi. Mehmetçik'in düzenlediği son harekat olan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da evlerini terk emek zorunda kalan binlerce Suriyeli topraklarına geri döndü.


    BIDEN'IN YENİDEN GÖREV VERDİĞİ MCGURK, SURİYE'DE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE İÇ İÇEYDİ

    BIDEN'A GÜVENEN YPG'NİN SESİ ÇIKTI
    Bahar Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde sular nispeten daha önceki yıllara göre durulmuşken ve kan kaybeden YPG kabuğuna çekilmişken Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle YPG de hareketlenmeye başladı. Henüz bir hareket göstermeyen YPG, siyasi isimler üzerinden Türkiye'yi hedef almaya başladı. YPG'nin siyasi kanadı SGD'nin eşbaşkanı İlham Ahmed'in bugün yaptığı toplantıda Türkiye'yi hedef almasının altında yatan neden de bu.


        ABD'NİN YENİ SAVUNMA BAKANI LLYOD AUSTIN SURİYE'DE YPG'Yİ EĞİTEN VE SİLAHLANDIRAN İSİMDİ

        JOE BIDEN'IN EKİBİNDEKİ İSİMLER YPG'YE YAKIN İSİMLER
        Trump'la yaşadığı "derin görüş ayrılıkları" nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden ve YPG'ye yakınlığıyla bilinen Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak sahneye geri döndü. 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD askerlerine komuta eden, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın başına getirilen Lloyd Austin ise ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Austin, Suriye'de YPG'yi silahlandıran ve eğit-donat faaliyetlerini yürüterek YPG'yi eğiten isim olarak biliniyordu.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Joe Biden'a güvenen YPG/PKK'nın yeniden sesi çıkmaya başladı