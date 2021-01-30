ABD Başkanı seçilen Joe Biden, geçtiğimiz hafta 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başladı. Biden, ekibinde daha önceden Suriye'de görev yapan ve YPG'ye destek veren isimlere görev verdi. Bu durumu gören ve uzun süredir sessizliğe bürünen YPG'de Biden'dan aldığı güçle sesini çıkarmaya başladı.
YPG'NİN SURİYE'DEKİ SİYASİ KANADI SDG'NİN EŞBAŞKANI İLHAM AHMED
YPG'NİN SİYASİ KOLUNUN BAŞINDAKİ ILHAM AHMED'İN SESİ ÇIKMAYA BAŞLADI
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren siyasi kanadı SDG'nin eşbaşkanlarından İlham Ahmed, düzenlediği son toplantıda bir kez daha Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu söyledi. Terörist Ahmed, Türkiye'yi ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak ve Suriye'yi parçalamakla da suçladı.
Konuşmasının büyük bir kısmında Türkiye'yi hedef alan YPG'nin siyasi kanadında bulunan İlham Ahmed, Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal ederek topraklarını genişletmekle de suçladı.
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Terör örgütünün iddiaları bu yöndeyken Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya karşı bugüne kadar 3 harekat başlattı. Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'yla Türkiye; hem Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG'nin yayılmasını önledi. Hem de sınırlarındaki tehlikeyi önledi. Mehmetçik'in düzenlediği son harekat olan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da evlerini terk emek zorunda kalan binlerce Suriyeli topraklarına geri döndü.
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BIDEN'A GÜVENEN YPG'NİN SESİ ÇIKTI
Bahar Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde sular nispeten daha önceki yıllara göre durulmuşken ve kan kaybeden YPG kabuğuna çekilmişken Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle YPG de hareketlenmeye başladı. Henüz bir hareket göstermeyen YPG, siyasi isimler üzerinden Türkiye'yi hedef almaya başladı. YPG'nin siyasi kanadı SGD'nin eşbaşkanı İlham Ahmed'in bugün yaptığı toplantıda Türkiye'yi hedef almasının altında yatan neden de bu.