Yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan kısıtlamalar halen uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlamaların verdiği olumlu etki vaka sayılarındaki düşüşe de yansıdı. Bu bağlamda kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği merak konusu oluyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? İşte son gelişmeler...
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılının ikinci Kabine toplantısı için henüz tarih belli olmadı. Kısıtlamaların ele alınacağı Kabine toplantısının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.