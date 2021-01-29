Üç isim, yapacakları toplantının ardından istifa ya da CHP'de kalma yönünde bir karar verecek.



İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti kurmanın arefesinde olan Muharrem İnce ve taraftarlarını kızdıracak ifadeler;



"MUHARREM İNCE RANDEVU ALIRSA GELSİN"

Bu arada gözler Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir görüşme olup olmayacağına çevrildi. CHP'li bir kaynak, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu isterse randevu veririz ama özel olarak çağırmamız mümkün değil, o geçti" değerlendirmesini yaptı.