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    • 30.01.2021 11:21
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    Son dakika: açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre , ve bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB açıkladı! Sızma girişimindeki teröristler artık yok!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi