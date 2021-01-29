Can Ataklı, CHP'nin fonladığı yandaş Tele1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. Bölgeyi kan gölüne çeviren PYD'yi savunan Ataklı, "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mevburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi.





CHP KAFASININ PYD AŞKI BİTMİYOR

CHP yandaşı Can Ataklı'nın PYD'yi meşrulaştırma çabası CHP cephesi açısından bir ilk değil.

Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.