Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2021 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 17:16
    ABONE OL

    yandaşı gazeteci : PYD terörist mi bilmiyorum elimde belge yok

    yandaşı gazeteci , "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi. CHP Genel Başkanı da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    PYD terörist mi bilmiyorum elimde belge yok

    Can Ataklı, CHP'nin fonladığı yandaş Tele1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. Bölgeyi kan gölüne çeviren PYD'yi savunan Ataklı, "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mevburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi.



    CHP KAFASININ PYD AŞKI BİTMİYOR
    CHP yandaşı Can Ataklı'nın PYD'yi meşrulaştırma çabası CHP cephesi açısından bir ilk değil.

    Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.

    Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı.


    Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.



    FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU
    CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.



        KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.



        "PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"
        CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti.



        SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!
        Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.



            ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!
            CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı: PYD terörist mi bilmiyorum elimde belge yok