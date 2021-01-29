Can Ataklı, CHP'nin fonladığı yandaş Tele1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. Bölgeyi kan gölüne çeviren PYD'yi savunan Ataklı, "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mevburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi.
CHP KAFASININ PYD AŞKI BİTMİYOR
CHP yandaşı Can Ataklı'nın PYD'yi meşrulaştırma çabası CHP cephesi açısından bir ilk değil.
Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.
Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı.
Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.
FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU
CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.