Mustafa Sayın kimdir kaç yaşındaydı? Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın neden vefat etti?

2004 ve 2009 Yıllarında yapılan Yerel seçimlerinde iki dönem AK Partiden Şenköy Belediye Başkanı seçilmiş, Şenköy Beldesinde sayısız hizmetlere imza atarak, beldeye yeni bir yüz, yeni bir güzellik katmıştır. Mustafa SAYIN'ın Şenköy beldesindeki 3 dönem Belediye Başkanlığı sürecinde, Şenköy bugün tarihi dokusuyla, manevi atmosferiyle en gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir. Şenköy Beldesinden 3 dönem üst üste seçilerek hizmetin yanında vatandaşımızın gönlünde taht kurduğu aşikardır.

30 Mart 2014 tarihinde Hatay ilinin Büyükşehir olması sebebiyle belde belediyelerin kapanması sonucunda, 2014 yılında Yayladağı ilçe AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiştir.

Halen Yayladağı Hatay Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hatay Amatör Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre delegesidir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakının Yayladağı Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimleri kazanmıştır.