CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim tartışmalarına değinen Övür her iki partinin de önce kamuoyu yoklamalarına bakması gerektiğini ifade etti. CHP'nin yüzde 17'ye kadar düştüğünü belirten Övür, "Düşünün ana muhalefet partisisiniz, yüzde 20'leri aşamıyorsunuz ve erken seçim istiyorsunuz. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ OYLARINI ARTIRDI