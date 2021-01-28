Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'de, CHP'nin vali kaymakam ve çeşitli devlet görevlilerini 'militan' sözleriye hedef almasına ilişkin çarpıcı tespitler yaptı.
PARTİDEN KOPUŞLARI ÖRTBAS ETME ÇABASI
Övür, CHP yönetiminin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün ile başlayan kopuşların süreceğini söyledi. CHP'nin içerisinde çok ciddi bir dip dalgasının olduğunu söyleyen Övür, CHP yönetiminin son günlerdeki hakarete varan söylemlerinin bilinçli olarak yapıldığını ve bu parçalanmışlığı örtbas etmek istediklerini belirtti.
BIDEN'IN GELİŞİ CHP'Yİ CESARETLENDİRDİ
Mahmut Övür, "CHP'deki sert dilin bir nedeni de Biden'ın gelişidir. Bunun üzerinde durmalıyız. Demokrasiyi Savunma Vakfi, Biden'a bir rapor sundu. Bu raporda daha önce CHP vekili olan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in de imzası var. Bu raporda CHP'nin şu anki söyleleriyle inanılmaz bir benzerlik var. Biden ve ekibinin Türkiye'nin küresel etkinliği karşısında boş duramayacaklar. Bir şekilde gayri nizami harp ve gladyo yöntemlerini Biden ve ekibin Türkiye'de yeniden devreye sokmaya çalışacaktır. " dedi.