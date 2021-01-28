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    • 29.01.2021 01:24
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    Yazarı 'den A Haber'de flaş açıklama: CHP sokakları ateşlemek istiyor

    Yazarı , CHP'nin devlet görevlilerini 'militan' sözleriye hedef almasına ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Ömür, CHP'nin siyasi çizgisindeki değişikliğini ve parti içerisinde yaşanan huzursuzlukları ve kopuşları örtbas etme girişiminde olduğunu belirtirken bu skandal çıkışların bir diğer sebebinini de ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmesi olarak yorumladı. Övür ayrıca, "Herhangi bir ilde bir olay olduğunda valiye 'sen militansın' diyebilecek bir yapı yaratıyorlar. Bu sert dilin arkasında Gezi benzeri bir olayın başlatılması ve Biden'a demokrasi çağrısı yapmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasına ateşi olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    CHP sokakları ateşlemek istiyor

    Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'de, CHP'nin vali kaymakam ve çeşitli devlet görevlilerini 'militan' sözleriye hedef almasına ilişkin çarpıcı tespitler yaptı.

    PARTİDEN KOPUŞLARI ÖRTBAS ETME ÇABASI
    Övür, CHP yönetiminin Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün ile başlayan kopuşların süreceğini söyledi. CHP'nin içerisinde çok ciddi bir dip dalgasının olduğunu söyleyen Övür, CHP yönetiminin son günlerdeki hakarete varan söylemlerinin bilinçli olarak yapıldığını ve bu parçalanmışlığı örtbas etmek istediklerini belirtti.

    BIDEN'IN GELİŞİ CHP'Yİ CESARETLENDİRDİ
    Mahmut Övür, "CHP'deki sert dilin bir nedeni de Biden'ın gelişidir. Bunun üzerinde durmalıyız. Demokrasiyi Savunma Vakfi, Biden'a bir rapor sundu. Bu raporda daha önce CHP vekili olan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in de imzası var. Bu raporda CHP'nin şu anki söyleleriyle inanılmaz bir benzerlik var. Biden ve ekibinin Türkiye'nin küresel etkinliği karşısında boş duramayacaklar. Bir şekilde gayri nizami harp ve gladyo yöntemlerini Biden ve ekibin Türkiye'de yeniden devreye sokmaya çalışacaktır. " dedi.

        "CHP SOKAĞI ATEŞLEMEK İSTİYOR"
        Övür şu ifadeleri kullandı:
        Açık söylüyorum Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ve CHP siyasi aktörlerinin bu söylemlerinin sokağı ateşleşmek için yapmak istediklerini düşünüyorum. CHP tarihine hiç yakışmayan bir siyaset dilidir. Militan nitelemesi iki toplumsal kesimi getirmek demektir. Herhangi bir ilde bir olay olduğunda valiye 'sen militansın' diyebilecek bir yapı yaratıyorlar. Bu sert dilin arkasında Gezi benzeri bir olayın başlatılması ve Biden'a demokrasi çağrısı yapmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasına ateşi olarak düşünüyorum. Bu çok tehlikelidir. Buna CHP sosyolojisinin izin vermeyeceğini düşünüyorum.

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