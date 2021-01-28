"CHP SOKAĞI ATEŞLEMEK İSTİYOR"

Övür şu ifadeleri kullandı:

Açık söylüyorum Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) ve CHP siyasi aktörlerinin bu söylemlerinin sokağı ateşleşmek için yapmak istediklerini düşünüyorum. CHP tarihine hiç yakışmayan bir siyaset dilidir. Militan nitelemesi iki toplumsal kesimi getirmek demektir. Herhangi bir ilde bir olay olduğunda valiye 'sen militansın' diyebilecek bir yapı yaratıyorlar. Bu sert dilin arkasında Gezi benzeri bir olayın başlatılması ve Biden'a demokrasi çağrısı yapmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasına ateşi olarak düşünüyorum. Bu çok tehlikelidir. Buna CHP sosyolojisinin izin vermeyeceğini düşünüyorum.

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