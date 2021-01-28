Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den temin edilen inaktif aşıların 2'nci sevkiyatının 2'nci bölümünün bu sabah yurda geleceğini duyurdu.

SEVKİYAT DEVAM EDECEK

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatının 1'inci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle 2'nci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" ifadelerini kullandı.

İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021

KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre 90 ve 85 yaşın ardından 75 yaş üzerindeki vatandaşlar için de aşı uygulaması başladı. Randevularını alan vatandaşların aşılamaları sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 29 Ocak itibariyle 1.698.064 kişi aşılandı.