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    • 29.01.2021 00:53
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    Sağlık Bakanı duyurdu: 10 milyon dozluk ların ikinci bölümü geliyor!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , 'den temin edilen inaktif ların 2'nci sevkiyatının 2'nci bölümünün bu sabah yurda geleceğini duyurdu.

    Aşıda flaş gelişme!

    Sağlık Bakanı , 'den temin edilen inaktif ların 2'nci sevkiyatının 2'nci bölümünün bu sabah yurda geleceğini duyurdu.

    SEVKİYAT DEVAM EDECEK
    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatının 1'inci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle 2'nci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" ifadelerini kullandı.

    KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
    'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre 90 ve 85 yaşın ardından 75 yaş üzerindeki vatandaşlar için de aşı uygulaması başladı. Randevularını alan vatandaşların aşılamaları sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 29 Ocak itibariyle 1.698.064 kişi aşılandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 10 milyon dozluk aşıların ikinci bölümü geliyor!