ŞENOCAK: "4 YILDIR HİZMET VEREN İSTİHDAM OFİSLERİNİ KAPATTI, YENİDEN AÇARAK REKLAM YAPIYOR"

Vizyon proje üretemeyen CHP'li İBB Başkanı'nın, var olan hizmetlerin adını değiştirerek 'Tabela Belediyeciliği' yaptığını vurgulayan Şenocak, "AK Parti döneminde, İSMEK bünyesinde 20 faklı istihdam ofisi vardı. Böylece hem İSMEK'te vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim veriliyor hem de branşına uygun bir işe yerleştiriliyordu. Ayrıca bu istihdam ofisleri farklı sektördeki işverenler ile kalifiyeli personelleri buluşturarak yeni iş kapılarının açılmasına vesile oluyordu. 2015 yılında kurulan bu istihdam ofisleri sayesinde 20 bine yakın vatandaşımız iş sahibi oldu. CHP'li İBB Başkanı halihazırda var olan istihdam ofislerinin tamamını kapattı. Tabela isimlerini değiştirip 8 tanesini yeniden açtı. Utanmadan, sıkılmadan AK Parti döneminde böyle bir hizmet yokmuş da kendisi yapmış gibi reklam yapıyor. Bu ucuz şovlardan artık vazgeç." dedi.