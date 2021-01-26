AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Milletine hizmet eden valilere ve kaymakamlara yönelik 'militan' benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle tepki gösterdi.
MİLİTAN ARIYORSA İSTANBUL İL BAŞKANINA BAKSIN
Şenocak, "Kılıçdaroğlu, asıl militan arıyorsa dağdaki teröriste 'komutanım' diyen, sözde Ermeni Soykırımını tanıyan, Devlete 'seri katil' diyen İstanbul İl Başkanına baksın" dedi.
İBB Meclisi AK Parti Grubu olarak şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere verilmek şartıyla 142 yeni Halk Ekmek Büfesi'ne onay verdiklerini hatırlatan Şenocak, AK Parti döneminde 4 yıldır var olan istihdam ofislerinin tamamını kapatıp yeniden açarak algı yapmaya çalışan CHP'li İBB Başkanı'na ucuz şovlardan vazgeçmesi nasihatinde bulundu.
AK Parti İstanbul'da 6. hafta ilçe kongreleri kapsamında Bağcılar ve Bahçelievler İlçe Kongreleri tamamlandı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.