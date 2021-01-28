MGK'da pandoranın kutusu açıldı: Sincar'ı işgal eden terör örgütü PKK süpürülecek mi?

Tokmakoğlu Sincar vakasında Irak merkezi yönetimi ile Haşdi Şabi gibi başka güçleri de kapsayan bir konu haline gelebileceğini de sözlerine ekledi. Terör Uzmanı, "Dengeler burada biraz daha değişik. Ancak ABD, Almanya, İngiltere'nin burada hakikaten bir huzur, istikrar bulmak istiyorlarsa işte bu noktada Türkiye'nin de içinde olabileceği, buranın terörden temizlenme faaliyetlerine rıza göstermesi gerekiyor. Örneğin Barzani ile yapılan görüşmelerde de anlaşıldı ki 600'den fazla köy PKK'nın esareti altında... 100 milyon dolar kadar diyorlar ancak petrol boru hatlarına yapılan saldırılardan dolayı kayıp var. Bölgede bir istikrarsız yapının oluşmasında iki faktör var. Birincisi; PKK terör örgütü, ikincisi ise Haşdi Şabi. Merkezi yönetim bundan muzdarip. Dolayısıyla şimdi konu geldi yine Türkiye'ye. Türkiye ise, PKK terör örgütüne yani 'ikinci Kandil' olarak ifade edilen bu bölgeyi hiçbir şekilde daha gelişip hem Irak'taki bu ayrılıkçı hareketi, hem de Suriye'dekini birleşmesini kabul etmemeli ve buna müdahil olmalıdır. Türkiye, her zaman sınır ötesi operasyonlarda tarih yazdı. Dağlık Karabağ'a da öğrettik biz bu işi. Sincar operasyonu 'tereyağından kıl çeker gibi' yapılabilecek bir hadisedir. Yeter ki diplomasi son noktaya kadar gitsin ve buradan yeşil ışık alınsın." ifadelerini kullandı.

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