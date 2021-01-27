GAYRİMÜSLİM VATANDAŞLARIN KUTSAL GÜNLERİNDE RESMİ TATİL

Özkan, reform paketinin ifade ve örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında ciddi düzenlemeler içerdiğini dikkat çekerek, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır" diye konuştu.

'ÖZEL HAYAT GÜVENCE ALTINA ALINACAK'

Özkan, AK Parti'nin 2007 yılında hayata geçirdiği reform paketlerini genişleteceklerini belirterek, "Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız bu reform paketi ile" dedi.