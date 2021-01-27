Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı yargı ve ekonomide yapılacak reformların içeriği merak edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan flaş açıklamalar geldi.
AK Partili Özkan, dün AK Parti MYK'ya sunulan ve kamuoyunun uzun zamandır beklediği, hukuk ve ekonomi alınanında düzenlemeler içeren yargı reform paketine ilişkin açıklama yaptı.
Özkan, söz konusu yargı reformunun çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne kadar toplumda her insanın hayatına dokunacak düzenlemeler içerdiğini aktardı.
AK PARTİ REFORMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR
Özkan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında anayasal ve yasal reformlarına bir yenisini eklediğini belirterek, "Bu yeni gelen paket, Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir" dedi.