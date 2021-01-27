Bekçilik sınav sonuçları geçtiğimiz haftadan itibaren çok merak edilen soruların arasında yer alıyor. 20 Ocak tarihinde yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bu bağlamda "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu çok araştırılıyor. Peki, EGM PA bekçilik sınavı soru cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.