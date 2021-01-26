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    • 27.01.2021 08:54
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    SON DAKİKA: "Mozart" gemisinde korsanlar tarafından öldürülen mühendisin cenazesi Bakü'ye gönderildi

    Son dakika haberi! Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

    AA
    Öldürülen mühendisin cenazesi Bakü'ye gönderildi

    Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

    Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla Havalimanı'na getirilen, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, kargo aracına konuldu.

    Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: "Mozart" gemisinde korsanlar tarafından öldürülen mühendisin cenazesi Bakü'ye gönderildi