Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından bir tarih açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili tarih bilgisi ÖSYM'nin "Duyurular" sayfası üzerinden açıklanacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir.