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    • 27.01.2021 12:42
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    açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? açıklandı mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri için son güne girildi. KPSS 2020/7 tercih kılavuzu üzerinden alım yapılan ilan için adaylar için başvurular sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar da tercih sonuçlarını sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/7 tercih sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Adaylar tercih sonuçları hakkında sorgulama yapmaya başladı.

    TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından bir tarih açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili tarih bilgisi ÖSYM'nin "Duyurular" sayfası üzerinden açıklanacak.

    Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir.

    ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda detaylar şu şekilde verildi:

    "Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

    Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir."
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