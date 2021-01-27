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    • 27.01.2021 12:09
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    Son dakika: 'de terör operasyonunda 2 gözaltı

    'in ve ilçelerinde terör örgütü YPG/PYD/PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

    İzmir'de terör operasyonunda 2 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, YPG/PKK terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan uyruklu M.U.E.H'nin (22) Ova Sokak mevkisindeki bir serada çalıştığını tespit etti.

    Belirlenen adrese İlçe Jandarma Asayiş timleri, ve JASAT timlerince operasyon düzenlendi.

    Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Ayrıca TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve terör örgütü mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda, hakkında YPG/PYD/PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan Suriye uyruklu M.A.N'nin (26) Devlet Hastanesi önünde olduğu belirlendi.

    Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de terör operasyonunda 2 gözaltı