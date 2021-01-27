Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" dedi.



KILIÇDAROĞLU HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun kendi rahatsızlığını anlayamadığı ve bunun da farkında olmadığını dile getiren şehit babası Safitürk, "Kendi rahatsızlığını anlamayan bir hasta adam, göremediğini hissetmeyen bir adam, baktığı halde görmüyor. Bu çok büyük bir hastalık, kişi hastalığını kabul eder, doktora gider tedavi olur ama zavallı Kılıçdaroğlu hastalığının farkında değil bu çok zor bir şey. Gerçekleri göremeyen, yürüdüğü yolda asfaltları, üst geçitleri, hastaneleri, okulları, yolları göremeyen birisi ve rahatsızlık var. Onu kendi adamları tedavi ettirmeleri gerekiyor, ben o düşüncedeyim" diye konuştu.