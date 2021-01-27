CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği 'Vali militan, kaymakam militan' cümlelerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.
ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN BABASINDAN TEPKİ
Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, militan söylemlerini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Baba Safitürk, "Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum" dedi.
KANAYAN YARAMIZA TUZ EKTİ
Safitürk, Kılıçdaroğlu'nun terörist ve onların liderleri ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu ve bu söylemleri ile birlikte kanayan yarasına tekrardan tuz, biber ektiğini ifade etti. Söylemleri dolayısı ile tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nu kınayan baba Asım Safitürk, mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması gerektiğini belirtti.