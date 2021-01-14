Bu olayı emniyet amirinin yapmış olduğunun her türlü belgesi mahkemenin elindedir. Fakat bir türlü bu emniyet amirinin yargılanmıyor olması, hatta o gün komiser hükmünde olan Mustafa Hakan Kutluay'ın bugün emniyet müdürü rütbelerine terfi edip Kayseri gibi Türkiye'mizin güzide bir kentinde asayişten sorumlu emniyet müdür olarak çalışması şehidimizin kanına da bizim kanımıza da ve duyduktan sonra bütün ülkenin kanına dokunacak olduğunu düşünüyoruz. Derhal gelsin, yargılansın, gereği yapılsın. Ben bu ithamları kafamdan uydurmadım, bütün belgeleri sunmuş olduğum mahkemede tescil edilmiş belge olduğunu bütün Türkiye görmektedir. Dolayısıyla yargılamanın bu şekilde yapılmasını istemekteyiz" dedi. "Bütün tanıklar emniyet amirinin FETÖ'cü olduğunu söyledi"

Emniyet amirinin FETÖ'cü olduğuna kendisinin de inandığını vurgulayan Safitürk, "Mardin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada bütün tanıkların kendisinin FETÖ'cü olduğunu söylemesidir. Bu tabi ki bir şey olmayabilir ama Derik'te kapatılan FETÖ'cüler dershanesinin sahibinin kendi aracılığıyla, sıkı dostluğuyla kaymakama randevu alışından bununla beraber onunla dost olması kendisinin de FETÖ'cü olduğu anlamında bir olgu çıkartmaktadır.