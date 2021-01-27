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    • 27.01.2021 09:33
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    'ün "milletvekillerine " haberi uydurma çıktı! Başkanı 'tan flaş açıklama

    Son dakika haberi... gazetesi yazarı , “, ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine yapılmasını sağlayacakmış” iddiasında bulunmuştu. TBMM Başkanı , konuya ilişkin "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." dedi.

    HaberTürk'ün milletvekillerine aşı haberi uydurma çıktı!

    Başkanı , "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." açıklamasında bulundu.



    (Habertürk'ün söz konusu haberi)

    HABERTÜRK'ÜN HABERİ ASILSIZ ÇIKTI
    gazetesi yazarı , "TBMM, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış" iddiasında bulunmuştu.

    Sarıkaya, köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Meclis bu hafta ele almayı planladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nu bu hafta içinde çıkarıp tekrar " tatiline" girecek.

    Aslında bu cümleyi duyunca benim de aklıma ilköğretim yıllarında karşılaştığımız tatil durumu geldi.

    Aktarıldığına göre TBMM ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış.

    Bir yığılma olmaması, milletvekillerinin diledikleri yerde aşılarını yaptırmalarına olanak tanınması için bir hafta daha tatile girmesi hedefleniyormuş."

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    Haberler Güncel HaberTürk'ün "milletvekillerine aşı" haberi uydurma çıktı! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama