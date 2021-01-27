TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." açıklamasında bulundu.







(Habertürk'ün söz konusu haberi)



HABERTÜRK'ÜN HABERİ ASILSIZ ÇIKTI

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "TBMM, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış" iddiasında bulunmuştu.



Sarıkaya, köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis bu hafta ele almayı planladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nu bu hafta içinde çıkarıp tekrar "aşı tatiline" girecek.

Aslında bu cümleyi duyunca benim de aklıma ilköğretim yıllarında karşılaştığımız tatil durumu geldi.

Aktarıldığına göre TBMM Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol gereği pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılmasını sağlayacakmış.

Bir yığılma olmaması, milletvekillerinin diledikleri yerde aşılarını yaptırmalarına olanak tanınması için bir hafta daha tatile girmesi hedefleniyormuş."