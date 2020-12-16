"YAKINDA BİZİ ATACAKLAR BURADAN"

Altaylı, şunları söyledi "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse biz Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askeriyle Türkiye'yi gelip esir almış görünüyorlar. Sokağa baktığımızda ortaya çıkan tablo bu" ifadelerini kullandı.