Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.12.2020 13:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 13:23
    ABONE OL

    Habertürk ekranlarında lilere karşı ırkçı ifadeler kullanan 'ya tepkiler çığ gibi!

    Skandalların mecrası haline gelen Habertürk’te yayınlanan programının sunucu dünkü programında liler hakkında skandal ifadeler kullandı. Altaylı’nın ırkçı ifadelerini sosyal medyadan tepki yağdı.

    Habertürk programında Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, her zaman olduğu gibi dün akşam da ne konuştuğunu bilmeden canlı yayında ırkçı ifadeler kullandı.

    Türkiye'deki koronavirüs salgınının konuşulduğu programda konuyu Suriyelilere getiren Altaylı, ülkesinki iç savaştan ve Esad zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hakaret etti, ırkçı söylemlerde bulundu.

    "YAKINDA BİZİ ATACAKLAR BURADAN"
    Altaylı, şunları söyledi "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse biz Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askeriyle Türkiye'yi gelip esir almış görünüyorlar. Sokağa baktığımızda ortaya çıkan tablo bu" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
    Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Altaylı'yı 28 Şubat'tan tanıdıklarını söyledi. Bazı kullanıcılar ise Altaylı'nın geçmiş dönemdeki sözlerini hatırlattı.

    İşte o tepkilerden bazıları:
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Habertürk ekranlarında Suriyelilere karşı ırkçı ifadeler kullanan Fatih Altaylı'ya tepkiler çığ gibi!