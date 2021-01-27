



Bekir Salih Korkmaz

'BİZİ HAFİFE ALDI'

Daha sonra bir video paylaşarak Yaşaroğlu'na yanıt veren Korkmaz, "Erdil Bey'in yeni açılmış bir hesap ve trol diyerek benim ve ailemin yaşamış olduğu travmayı hafife alması çok üzücü, sanatçı kimliğiyle bağdaştıramıyorum. Keşke Erdil Bey trol demek yerine, 'Neymiş bu arkadaşın derdi' diyerek bir mesaj atsaydı" dedi.

'YAŞAROĞLU İLE HELALLEŞTİK'

Korkmaz, dün akşam Erdil Yaşaroğlu ve avukatı Kadir Kurtuluş ile telefonda görüştüğünü açıklayarak "Yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını, kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet vermek istemeyeceklerini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Konuşup, helalleştik. Sadece ailece yaşadığımız travmayı anlatmak istedim. Twitter gerçekten işe yarıyormuş" diye konuştu.