HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ırkçı söylemlerinden sonra küfür ve hakaretlerine devam etti
Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek" adlı programında Suriyeliler hakkında ırkçı ifadeler kullanan Fatih Altaylı hakkında tepkiler yükselmiş, skandal sonrası suç duyurusunda bulunulmuştu. Fatih Altaylı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra başlayan tartışmaların ardından, "Türkiye'de yasa tanımayan, yasa tanıması istenmeyen göçmenlerin neler yapabileceklerine dair benim yazacağım her şeyden daha net bir yazıyı sosyal medya üzerinden yine bu 'misafirler'den biri yazdı. Ben 'Geldiler bir şey demiyoruz ama bu ülkenin yasalarına kurallarına uysunlar' dedim. Gelen yanıt bu oldu: 'Fatih Altaylı haddini bil. O sözleri gel Fatih'te söyle de seni çıktığın deliğe sokalım.' İte bak ite. Çok gördük böyle havlayanı. Esad'dan korkan beni görünce altına eder. Sorun değil!" yazdı.
Fatih Altaylı daha önce de programı beğenilmeyince çıldırmış ve izleyicilere 'Boş kafalı it sürüsü' demişti.
Fatih Altaylı Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek" adlı programında "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var. Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor" şeklinde konuştu. Ülkemizin son yıllarda terörle mücadelesindeki üstün başarısını da görmezden gelen Altaylı; "Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" gibi skandal sözlere imza attı.
SURİYELİ TAKİPÇİSİNE ŞOK SÖZLER
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra başlayan tartışmaların ardından, "Türkiye'de yasa tanımayan, yasa tanıması istenmeyen göçmenlerin neler yapabileceklerine dair benim yazacağım her şeyden daha net bir yazıyı sosyal medya üzerinden yine bu 'misafirler'den biri yazdı. Ben 'Geldiler bir şey demiyoruz ama bu ülkenin yasalarına kurallarına uysunlar' dedim. Gelen yanıt bu oldu: 'Fatih Altaylı haddini bil. O sözleri gel Fatih'te söyle de seni çıktığın deliğe sokalım.' İte bak ite. Çok gördük böyle havlayanı. Esad'dan korkan beni görünce altına eder. Sorun değil!" yazdı.
Altaylı, "Tek başına yapamayacağını biliyor. Çoğul tehdit ediyor. Profil fotoğrafında sözde bir kamuflaj. Muhtemelen Esad'dan kaçarken görünmemek için giydiği kamuflaj olsa gerek. Yoksa Fatih'te kamuflaj ile gezecek hali yok. Tabii bir başka olasılık da, bu serserinin bir troll, bir provokatör olması. Bu nedenle İstanbul Emniyeti'nden ricam bunu bulmaları. Eğer bir provokatör ise çok tehlikeli. Yok eğer beni tehdit eden basit bir serseri, sıradan bir it ise mühim değil" ifadesini kullandı.
NE ZAMAN ADAM OLURUZ?
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Fatih Altaylı'nın küfür ve hakaretlerini köşesine taşıdı. Kaplan, "Şöyle bir düşünüyorum da Fatih Altaylı'nın aşağılamadığı veya hakir görmediği bir toplumsal grup kaldı mı, emin olamıyorum. En son piyango Suriyelileri vurdu. Tabii canlı yayında ekrandan bazı izleyicilerine "beyinsiz, dangalak" gibi hakaretler etmiş olmasını da unutmayalım. Artık Kültür Bakanı'ndan Meclis Başkanı'mıza ve hatta Sağlık Bakanı'na kadar herkes, 28 Şubat'ın lağımlarından çıkmış farelere paye vermeyi sürdürme davranışını gözden geçirmeli, değil mi?
Ne zaman adam oluruz; Altaylı gibileri adam yerine koymadığımızda!.." ifadelerini kullandı.