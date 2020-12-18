Haberler Galeri Güncel HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ırkçı söylemlerinden sonra küfür ve hakaretlerine devam etti

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ırkçı söylemlerinden sonra küfür ve hakaretlerine devam etti

Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek" adlı programında Suriyeliler hakkında ırkçı ifadeler kullanan Fatih Altaylı hakkında tepkiler yükselmiş, skandal sonrası suç duyurusunda bulunulmuştu. Fatih Altaylı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra başlayan tartışmaların ardından, "Türkiye'de yasa tanımayan, yasa tanıması istenmeyen göçmenlerin neler yapabileceklerine dair benim yazacağım her şeyden daha net bir yazıyı sosyal medya üzerinden yine bu 'misafirler'den biri yazdı. Ben 'Geldiler bir şey demiyoruz ama bu ülkenin yasalarına kurallarına uysunlar' dedim. Gelen yanıt bu oldu: 'Fatih Altaylı haddini bil. O sözleri gel Fatih'te söyle de seni çıktığın deliğe sokalım.' İte bak ite. Çok gördük böyle havlayanı. Esad'dan korkan beni görünce altına eder. Sorun değil!" yazdı.

Fatih Altaylı daha önce de programı beğenilmeyince çıldırmış ve izleyicilere 'Boş kafalı it sürüsü' demişti.

18.12.2020 16:09 - Son Güncelleme: 18.12.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





