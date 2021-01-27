KPSS 2021/1 - 2021/2 tercih tarihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk tarihler için detaylı bilgiler verdi.

KPSS TERCİH TAKVİMİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 için 22-29 Aralık'ta tercih yapılabileceğini duyurdu.