SON DAKİKA: Terör destekçisi HDP Milletvekili Nuran İmir'in sakladığı telefonda örgütsel dokümanlar bulundu





Diğer yandan, bahse konu silme işleminin, ilk gözaltı işleminin yapıldığı ve bu esnada telefonun İmir'in el çabukluğuyla alıp sakladığı anlaşılan 23 Kasım 2020 tarihi ile ikinci gözaltı işleminin gerçekleştirildiği 8 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmış olduğu tespit raporunda belirtilmiş ve ara rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir."

Bahse konu cep telefonuna yönelik detaylı inceleme işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sürdürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmış, gözaltına alınan terör örgütü üyesinin cep telefonunu el çabukluğu ile alarak, delilleri örtbas etmeye çalışmıştı.