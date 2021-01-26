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    • 26.01.2021 16:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Son dakika haberine göre (MYK), Başkan başkanlığında toplandı. Parti merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.


    (MYK), Başkan başkanlığında toplandı.

    Parti merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

    ERDOĞAN BUGÜNKÜ MESAİSİNİ PAYLAŞTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.

    Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Günaydın kıymetli kardeşim…

    Bugün 'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.

    Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

    Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 3'te de Genel Merkezimizde toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah.

    Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

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