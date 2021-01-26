Kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusu vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla pek çok tedbir kararı alındı ve devreye alınan kararlar halen uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm bilgiler takvim.com.tr'de...
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." dedi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılının ikinci Kabine toplantısı için henüz tarih belli olmadı. Kısıtlamaların ele alınacağı Kabine toplantısının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.