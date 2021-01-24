Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 01:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 01:51
    ABONE OL

    'li 'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!

    'li , sosyal medya üzerinden küstahça bir paylaşımda bulundu. Yüzde 52 oyla seçilen Başkan Erdoğan'ı açıkça tehdit eden Kaplan, "Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz Gidişi muhteşem olacak..!" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    HDP'li Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit!

    HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya üzerinden küstahça bir paylaşımda bulundu.

    Kaplan yaptığı skandal paylaşımla, halkın yüzde 52'sinin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    TWITTER'DAN KÜSTAHÇA SALDIRDI
    Twitter üzerinden adeta nefret kusan Kaplan, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz Gidişi muhteşem olacak..!" şeklinde küstahça ifadeler kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Kaplan'ın tehdit paylaşımının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

    İşte tepki paylaşımlarından bazıları:

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!