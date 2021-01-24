HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya üzerinden küstahça bir paylaşımda bulundu.
Kaplan yaptığı skandal paylaşımla, halkın yüzde 52'sinin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
TWITTER'DAN KÜSTAHÇA SALDIRDI
Twitter üzerinden adeta nefret kusan Kaplan, "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz Gidişi muhteşem olacak..!" şeklinde küstahça ifadeler kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Kaplan'ın tehdit paylaşımının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte tepki paylaşımlarından bazıları: