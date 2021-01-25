Taciz, tecavüz ve yolsuzluk olaylarıyla gündeme gelen CHP'de yolsuzluk yapan değil yolsuzluğa itiraz eden görevden alındı.
BELEDİYE İŞLERİNDEN RÜŞVET İSTEDİ
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan belediyenin organizasyon işlerine aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıkmmış ve olayın ardından partisinden ve belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa etmişti.
YENİDEN İŞE ALMAK İSTEDİ
Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, Tarık Özkan'ı sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karıştı.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve adı yolsuzluklara karışan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan