İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKTI

CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söylemişti.



Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte