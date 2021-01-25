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    • 25.01.2021 23:00
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    İşte CHP: Yolsuzluk yapanı değil itiraz edeni görevden aldılar

    Son dakika haberi... Taciz, tecavüz ve yolsuzluk olaylarıyla gündeme gelen CHP'de yolsuzluk yapan değil yolsuzluğa itiraz eden görevden alındı. ’nin İlçesi’nde CHP'li Belediye Başkanı ’ün adı yolsuzluklara karışan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı ’ı belediyeye memur olarak almak istemesiyle başlayan ve CHP’li meclis üyelerinin meclisi terk etmesiyle sonuçlanan gerginliğe CHP Genel Merkezi son noktayı koydu. Yapılan soruşturma sonunda İlçe Başkanı görevden alınırken, iki CHP’li meclis üyesi disiplin kuruluna sevk edildi.

    Yolsuzluk yapanı değil itiraz edeni görevden aldılar

    Taciz, tecavüz ve yolsuzluk olaylarıyla gündeme gelen CHP'de yolsuzluk yapan değil yolsuzluğa itiraz eden görevden alındı.

    BELEDİYE İŞLERİNDEN RÜŞVET İSTEDİ
    Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan belediyenin organizasyon işlerine aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıkmmış ve olayın ardından partisinden ve belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa etmişti.

    YENİDEN İŞE ALMAK İSTEDİ
    Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, Tarık Özkan'ı sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karıştı.


    Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve adı yolsuzluklara karışan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan

        Sabah'ın haberine göre duruma tepki gösteren CHP İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken Başkan Öz'ün geri adım atmayarak, Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırmıştı.


        Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve görevden alınan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan

        İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKTI
        CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söylemişti.


        Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Harun Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte

        GÖREVDEN ALINDI
        Çan'da yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi duruma el koydu. Genel Merkez, CHP Gençlik Kollarını Başkanı Tarık Özkan'ın Belediye'de memur olarak görev yapmasına itiraz ederek meclis salonunu terk eden Arslan'ı görevden aldı.
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