Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi zor ama hayata geçmesi gereken bir söz. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır." sözlerini kullandı. Çavuşoğlu, "Göç mutakabatınının güncellenmesi gerekiyor. Bunda AB'de hemfikir." dedi.