YER ALTI SULARI TEHLİKESİ

Yağışlar barajları doldursa da yağışların mevsim normalleri seviyesinde olmaması yer altı sularını da kuruttu. Hatta öyle ki Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'i kurudu. Trakya'da durum böyleyken Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da da yer altı sularının çekilmesi nedeniyle obruklar oluşuyor.