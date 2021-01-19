Türkiye yaz mevsiminin ardından sonbahar ve kış mevsimini de kurak geçiriyor. Bununla birlikte koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için temizlikte su tüketimi artınca barajlarda da su oranı giderek düştü. Beklenen yağışlar da gerçekleşmeyince başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehire su sağlayan barajlar adeta kuruma noktasına geldi.
İstanbul'da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağmur hafta sonu yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağışlı hava İstanbul'da yaşayanları sevindirdi. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'da barajlar giderek doluyor.
SON 10 GÜNDE İSTANBUL'DA BARAJLAR DOLUYOR
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre 9 Ocak'ta İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19,16 seviyesindeydi. O tarihten bu yana barajlardaki su oranları arttı 19 Ocak verilerine göre ise İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30,52'ye yükseldi.
YER ALTI SULARI TEHLİKESİ
Yağışlar barajları doldursa da yağışların mevsim normalleri seviyesinde olmaması yer altı sularını da kuruttu. Hatta öyle ki Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'i kurudu. Trakya'da durum böyleyken Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da da yer altı sularının çekilmesi nedeniyle obruklar oluşuyor.
NASA'DAN KORUTAN HARİTA: YER ALTI SULARI KURUDU
Tüm bunlar çerçevesinde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, resmi sitesinden bir harita yayınladı. Haritada Türkiye için çarpıcı sonuçların yer aldığı görüldü. NASA'nın yayınladığı kuraklık haritasına göre Türkiye için durum kritik.
NASA'nın yayınladığı haritada Türkiye'nin büyük bir kısmındaki yer altı suları kırmızı renkle gösteriliyor. Haritada mavi renk normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkler ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.