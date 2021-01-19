Son dönemdeki yağışların etkisiyle İstanbul'da baraj doluluk oranı artmaya devam ediyor.



İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 30,52'ye yükseldi. Yüzde 20'nin altına gerilemesinin ardından yağışlarla birlikte artan baraj doluluğu son 10 günde yaklaşık 11 puan artış kaydetti.







10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13'e 12 Ocak tarihinde ise 22.10 yükselmişti. İSKİ, 13 Ocak 2021 tarihinde doluluk oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tarihinde ise 26.92 olarak ölçmüştü. 15 Ocak tarihinde ise doluluk oranı 28.03'e yükseldi. Baraj doluluk oranı dün haftalar sonra yüzde 30'un üzerine çıkmıştı.





İstanbul'da hafta sonunda etkili olan kar yağışının da baraj doluluk oranlarını artırması bekleniyor.





HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İstanbul'da 19 Ocak itibariyle barajlardaki doluluk oranları şöyle:





