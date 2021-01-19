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    • 19.01.2021 10:42
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    'da 19 Ocak itibariyle lardaki doluluk oranları açıklandı! İşte verileri

    'un son yıllarda yaşadığı en ciddi sorunlardan bir tanesi de . Son günlerdeki yağışların etkisiyle İstanbul'da doluluk oranı yüzde 30,52'ye yükseldi. Hafta sonu etkili olan yağışlarının baraj doluluğuna olumlu yansıması bekleniyor. İstanbul'da 19 Ocak itibariyle barajlardaki doluluk oranları haberimizde.

    İşte İstanbul barajlarında son durum!

    Son dönemdeki yağışların etkisiyle 'da doluluk oranı artmaya devam ediyor.

    'nin verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 30,52'ye yükseldi. Yüzde 20'nin altına gerilemesinin ardından yağışlarla birlikte artan baraj doluluğu son 10 günde yaklaşık 11 puan artış kaydetti.



    10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13'e 12 Ocak tarihinde ise 22.10 yükselmişti. İSKİ, 13 Ocak 2021 tarihinde doluluk oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tarihinde ise 26.92 olarak ölçmüştü. 15 Ocak tarihinde ise doluluk oranı 28.03'e yükseldi. Baraj doluluk oranı dün haftalar sonra yüzde 30'un üzerine çıkmıştı.

    İstanbul'da hafta sonunda etkili olan yağışının da baraj doluluk oranlarını artırması bekleniyor.

    HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

    İstanbul'da 19 Ocak itibariyle barajlardaki doluluk oranları şöyle:


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    Haberler Güncel İstanbul'da 19 Ocak itibariyle barajlardaki doluluk oranları açıklandı! İşte İSKİ verileri