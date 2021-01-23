Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İnşallah önümüzdeki dönemde milli muharebe uçağımızı yapacağız

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sakarya'da bulunan 1'inci Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Millî Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini de ziyaret eden Bakan Akar'ı BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk ve şirket yetkilileri karşıladı.
Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, savunma sanayi başta olmak üzere dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan iddialı çalışmalarla savunma sanayide önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Bakan Akar, "Bunu yaparken bir sürü engel, zorluk vardı. Bir anda olmuyor bu işler. Bunu görmek, bunu takdir etmek, desteklemek lazım" diye konuştu.
Her şeyin bir anda hazır olmasının mümkün olmadığını, gelişmiş ülkelerin sanayileşme sürecinin de bu şekilde gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Akar, çevresindeki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi.
Türkiye'den büyük beklentileri olan dost ve kardeş ülkelere de dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu: