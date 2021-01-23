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    • 23.01.2021 09:25
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    Milli fırkateyn '' bugün denize indirilecek! Özellikleriyle göz kamaştırıyor

    Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan i, bugün denize indirilecek. Fırkateynin, 2023'te na teslim edilmesi hedefleniyor. Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

    Beklenen gün geldi! 'İstanbul' denize indirilecek

    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi 'nda sürüyor.

    i, bugün düzenlenecek törenle suyla buluşacak. Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayii projeleri kapsamında inşası süren gemi denize indirilecek.

    80 CİVARINDA ALT YÜKLENİCİ GÖREV YAPIYOR
    STM, ana alt yüklenicilerinden biri olduğu Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetlerin na tesliminin ardından, projenin devamı niteliğindeki "İ Sınıfı Fırkateyn ( 5'inci Gemi) Tedariki Projesi"nde ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.

    Şirket, 2019 yılında SSB ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle STM, geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi sorumluluklarını da kapsayacak şekilde ana yüklenici olarak görevlendirildi.

    ve 'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede, 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Toplamda sözleşmeli ve sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor.

    YERLİ FİRMALARLA PROJEYE BAŞLANDI
    'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı.

    Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.

    GELİŞMİŞ DENİZCİLİK ÖZELLİKLERİYLE HİZMET VERECEK
    Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.

    İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.

    Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateynler, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı.

    Fırkateyn, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa ediliyor.

    YÜKSEK YERLİLİK ORANINA SAHİP
    Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

    İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75'in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.

    İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

    Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.

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    Haberler Güncel Milli fırkateyn 'İstanbul' bugün denize indirilecek! Özellikleriyle göz kamaştırıyor