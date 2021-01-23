Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ocak CANLI döviz kurları!

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrasında döviz kurlarındaki düşüşe bağlı dalgalanmalar sürüyor ancak sabah saatleriyle birlikte döviz kurlarında yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Dolar kuru bugün 7,41 liradan işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,41 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,03 lira seviyelerinde konumlanmış durumda. Son dakika döviz kurları verilerine göre İngiliz Sterlini ise bugün 10,16 liradan işlem görüyor.