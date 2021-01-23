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    • 23.01.2021 09:13
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    kaç TL? bugün ne kadar oldu? 23 Ocak CANLI döviz kurları!

    Hafta sonunun ilk işlem gününde fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'nın perşembe günü faiz kararını açıklamasının ardından döviz kurunda dalgalanmalar yaşanıyor. Bu gelişmeler sonucunda dolar, ve pound alacaklar yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 22 Ocak Cumartesi Euro bugün ne kadar oldu? İşte son dakika haberi hakkında detaylı bilgiler...

    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ocak CANLI döviz kurları!

    Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrasında döviz kurlarındaki düşüşe bağlı dalgalanmalar sürüyor ancak sabah saatleriyle birlikte döviz kurlarında yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Dolar kuru bugün 7,41 liradan işleme alınıyor. Dolar kurunun 7,41 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,03 lira seviyelerinde konumlanmış durumda. Son dakika döviz kurları verilerine göre İngiliz Sterlini ise bugün 10,16 liradan işlem görüyor.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 23 OCAK 2021

    Bugün piyasalarda işlem gören bazı döviz kurlarındaki son veriler şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,16 TL
    Amerikan Doları 7,41 TL
    Euro 9,03 TL
    İsviçre Frangı 8,40 TL


    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,97 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL
        Haberler Güncel Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ocak CANLI döviz kurları!