Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadelede Çinli Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşılarıyla aşılama çalışmaları başladı. Sağlık çalışanlarının ardından ileri yaştaki vatandaşların da aşılama çalışmaları devam ediyor.
1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ AŞILANDI
Koronavirüse karşı aşılamada sağlık çalışanlarının ardından önce 90 yaş ve üstü bireyler sonra 85-89 yaş arası bireyler ve 80-84 yaş arası bireyler aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki verilere göre 23 Ocak 2021 sabah 9.15'te Türkiye geneli koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 1 milyon 202 bin 896 kişiye ulaştı.
SİYASİLER DE AŞI OLDU
Topluma örnek olması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Geneş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ise sıralarını bekleyeceklerini açıkladı.