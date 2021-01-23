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    • 23.01.2021 09:44
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    Eş Genel Başkanı 'ın annesine evinde koronavirüs aşısı yapıldı

    Her defasında devleti eleştiren ve "katil devlet" sloganları atmak için fırsat kollayan 'nin Eş Geneş Başkanlarından 'ın dün yaptığı paylaşım şaşırttı. Buldan, sağlık görevlilerinin evine gelerek 82 yaşındaki annesine koronavirüs aşısı yaptıklarını belirtti.

    takvim.com.tr
    Pervin Buldan'ın annesi de korona aşısı oldu

    Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadelede Çinli Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşılarıyla aşılama çalışmaları başladı. Sağlık çalışanlarının ardından ileri yaştaki vatandaşların da aşılama çalışmaları devam ediyor.

    1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ AŞILANDI
    Koronavirüse karşı aşılamada sağlık çalışanlarının ardından önce 90 yaş ve üstü bireyler sonra 85-89 yaş arası bireyler ve 80-84 yaş arası bireyler aşılanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki verilere göre 23 Ocak 2021 sabah 9.15'te Türkiye geneli koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 1 milyon 202 bin 896 kişiye ulaştı.

    SİYASİLER DE AŞI OLDU
    Topluma örnek olması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Geneş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ise sıralarını bekleyeceklerini açıkladı.

        PERVİN BULDAN'IN ANNESİ DE AŞI OLDU
        Aşılama sürerken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buldan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesine de eve gelen sağlık görevlilerinin aşı yaptığını belirtti. HDP'li Buldan dünkü paylaşımına "Annem 82 yaşında ve koah hastası. Bugün eve gelen sağlık ekipleri tarafından aşısı yapıldı." ifadelerini yazdı.

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