SİYASİLER DE AŞI OLDU

Topluma örnek olması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Geneş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ise sıralarını bekleyeceklerini açıkladı.