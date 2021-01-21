İlk yerli fırkateyn TCG İstanbul o tarihte denize indiriliyor! 2023'te savaşa hazır!

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27 Eylül 2011'de hizmetine giren ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada korvetinden 10 yıl sonra tam donanımlı orta sınıf milli fırkateyn TCG İstanbul denize indiriliyor. Atatürk'ün 1924'te vasiyet ettiği "Milli Gemi" projesinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan merhum Oramiral Özden Örnek'in başlattığı MİLGEM Projesi'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede kat ettiği yolun göstergesi olan TCG İstanbul aynı zamanda dört gemilik filonun ilk gemisi. Eylül 1963'te TCG Koçhisar'la atılan adımların 2008 yılından sonra hızlanmasıyla inşa edilen tam donanımlı fırkateyn, Türk donanmasının amiral gemisi olacak. Ada sınıfı milli korvetler TCG Heybelidada, TCG Büyükada, TCG Kınalıada ve TCG Burgazada'dan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimiyle iki yıldan az bir sürede Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılan TCG İstanbul; TCG İzmit, TCG İzmir ve TCG İçel ile dört gemilik fırkateyn filosunun ilki.

F 515 BORDA NUMARASI

Yerli savaş gemisi inşasında büyük yol kateden Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilmeyi bekleyen fırkateyni tanıtan Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, F 515 borda numaralı projenin milli korvetlerden 13 metre daha uzun olacağını söyledi. En az yüzde 75 millilik oranıyla dikkati çeken TCG İstanbul'a 150'den fazla sistemin konulacağını belirten Gülenç, fırkateyn hakkında şu bilgileri verdi: