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    • 23.01.2021 12:09
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    İYİ Partili 'dan kısıtlamada maskesiz sosyal mesafesiz kutlama!

    Son dakika haberine göre 'ın İncirliova Belediye Başkan İYİ Partili sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kalabalık bir grupla maske ve sosyal mesafe kuralına uymarak, doğum günü partisi yaptı. Partiye katılanlardan birinin sosyal medyadan canlı yayınladığı görüntüler tepki çekti. Bazı kullanıcılar ise, İYİ Partili Meclis Üyesi 'ün geçen hafta virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

    İYİ Partili Aytekin Kaya'dan kısıtlamada maskesiz sosyal mesafesiz kutlama!

    İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili , dün akşam, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı.

    Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, ye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

    Bazı kullanıcılar ise, İYİ Partili Meclis Üyesi 'ün geçen hafta virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

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    Haberler Güncel İYİ Partili Aytekin Kaya'dan kısıtlamada maskesiz sosyal mesafesiz kutlama!