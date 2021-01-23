SON DAKİKA: Düğmeye basıldı! Göçmen kaçakçılarına 12 ilde ortak operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.