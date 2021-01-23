Türkiye'deki koronavirüs salgınında alınan tedbirlerle vaka sayıları azalmaya başladı. Salgına karşı aşılama faaliyetleri de başladı. Ancak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi. Prof. Dr. Tevfik Özlü ikinci dalgaya karşı uyarı yaptı.
YENİ DALGA UYARISI
Sömestir tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım.
Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım.