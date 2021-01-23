"DİKKAT ETMEZSEK AYNI SONUÇLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı'nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir" diye konuştu.