Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u etkisi atına alan ve hafta sonu hayatı felç eden kar yağışı, İstanbul ve çevresine geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor.
BU GECE YAĞMUR GELİYOR
Gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinde de yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan meteorologların en çok kullandığı ECMWF modeline göre kar yağışının geleceği tarih belli oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GERİ DÖNÜYOR
İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde çarşamba gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor.