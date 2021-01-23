İrfan Fidan kimdir? AYM üyesi seçilen İrfan Fidan hayatı ve biyografisi!

İrfan Fidan kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre AYM'ye İrfan Fidan seçildi. Peki İrfan Fidan kimdir?
İRFAN FİDAN KİMDİR?
27 Kasım'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan AYM üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un da aday gösterildiği seçime ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti. Fidan 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili; 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.
Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.