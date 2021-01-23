81 ilde düğmeye basıldı! 59 bin 337 personelin katılımıyla dev operasyon

Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığından ülke genelinde eş zamanlı büyük uygulama; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 şahıs yakalandı.
81 ilde, 6 bin 378 noktada 59 bin 337 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi.
Kontrollerde 82 aranan araç tespit edildi, 1.519 araç trafikten men edildi.
Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 1 alışveriş merkezi, 21 işletme ve 1.471 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan tedbirler ve bu tedbirlerin denetlenmesi başta olmak üzere, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR uygulaması gerçekleştirildi.