Karadeniz'de, PKK'lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı. Timler, Karadeniz'in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 10 derece olduğu bölgelerde operasyonlarla iz sürüyor.
Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği 'Bora-12' ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor.
Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile dron da kullanılıyor. Perşembe Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar, Giresun- Sivas sınır bölgesinde karla kaplı ormanlar ve yaylalarda çetin kış koşullarında operasyonlarını sürdürüyor.