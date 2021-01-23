Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le Bağdat ve Erbil'e yaptığı ziyaretlerin ayrıntıları netleşiyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına son vermek için TSK'nın, Irak ordusu ve peşmerge ile birlikte ortak harekât seçeneğine masada son şekli verilmeye çalışılıyor. PKK'ya ortak harekât planının, Akar'ın Bağdat görüşmesinde detaylandırıldığı belirtiliyor.
Milliyet'in haberine göre görüşmelerde harekâtın bahar aylarında başlatılması önerildi. Ortak harekâta katılacak askeri kuvvetlerin sayısı, silah ve lojistik destek vasıtalarının belirlenmesi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildirildi.
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Irak'ın merkezi ordusu ile peşmergenin hangi alanlarda katılım sağlayacağı konusunda da masada olduğu kaydediliyor.