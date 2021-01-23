Yılbaşı akşamı Pierre Loti'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada öldürülen Seyhun Zayim (38) cinayetiyle ilgili polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Olayda silah kullandıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı. İki grubun arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
YILBAŞI AKŞAMI PİERRE LOTİ'DE ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay Eyüpsultan'da bulunan ünlü Pierre Loti tepesinde turistik tesislerin bulunduğu alanda 31 Aralık 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Seyhun Zayim vurularak hayatını kaybetti. Kavgada Emre I. de elinden vurularak yaralandı. Yapılan incelemede 17 suçtan sabıkası bulunan Seyhun Zayim'in, Ergenekon davasında Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atmaktan yargılandığını ve 5 yıl cezaevine kaldığı ortaya çıktı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları operasyonda olay yerinden kaçan yaralı Emre I., kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I.'yı gözaltına aldı. Seyhun Zayim'in bulunduğu grupta olduğu anlaşılan bu kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden husumetli olduklarını olay günü bu konuları konuşmak için Pierre Loti tepesinde buluştuklarını ancak aralarında yine kavga çıkması üzerine silahlı çatışma çıktığını anlattıkları öğrenildi.