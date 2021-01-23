POLİS HAREKETE GEÇTİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları operasyonda olay yerinden kaçan yaralı Emre I., kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I.'yı gözaltına aldı. Seyhun Zayim'in bulunduğu grupta olduğu anlaşılan bu kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden husumetli olduklarını olay günü bu konuları konuşmak için Pierre Loti tepesinde buluştuklarını ancak aralarında yine kavga çıkması üzerine silahlı çatışma çıktığını anlattıkları öğrenildi.