Marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden hayatımıza giren hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince market, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre marketlerin hizmet verdiği saatlerde de güncelleme yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge de yayınlandı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı…