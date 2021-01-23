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    • 23.01.2021 11:13
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    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? 23-24 Ocak A-101, , , market çalışma saatleri

     vaka sayılarının artmasının ardından yeniden hayatımıza giren hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince market, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında , kaça kadar açık? sorularının yanıtları merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki A-101, , , , market çalışma saatleri nedir? İşte güncel A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri…

    takvim.com.tr
    23- 24 Ocak marketler kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

    Marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden hayatımıza giren hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince market, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre marketlerin hizmet verdiği saatlerde de güncelleme yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge de yayınlandı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı…

    MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

    Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

    ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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        Haberler Güncel Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? 23-24 Ocak A-101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri