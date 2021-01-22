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    • 22.01.2021 10:42
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    i yıllar sonra çöplüğe döndü! Büyükşehir Belediyesi çöpleri temizlemiyor

    CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulundu fakat kendi de işini yapmadı. Hal böyle olunca sokaklar çöplere teslim oldu. Ankara'daki içler acısı durum, canlı yayınında ekranlara yansıdı. Vatandaşlar "Hani her şey çok güzel olacaktı?" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyeye tepki gösterdiler günlerdir çöp alınmadığını söylediler.


    Büyükşehir Belediye Başkanı , ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulunmuş, tehditler savurmuştu. Bakın o sözler sonrası Ankara nasıl çöp ve pis kokuya teslim oldu? Detayları muhabiri aktardı.

    VATANDAŞ VE ESNAF ÖFKELİ
    Vatandaşlar "Hani her şey çok güzel olacaktı?" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyeye tepki gösterdiler günlerdir çöp alınmadığını söylediler.

    HEYKEL TEPKİSİ
    Bir vatandaş, "Dün yine bir heykel açılışı yaptı, olay bitti tamam" diyerek CHP'li belediyeyi alkışladı.

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    Haberler Güncel Ulus Hali yıllar sonra çöplüğe döndü! Ankara Büyükşehir Belediyesi çöpleri temizlemiyor