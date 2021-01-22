Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları merakla bekleniyor. 2021 yılı içerisinde vatani görevini yerine getirmek isteyen on binlerce askerlik yükümlüsü, bedelli başvurularını geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar tamamlamıştı. Adaylar şimdi ise 2021 bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti.