Bedelli askerlik yerleri sorgula: MSB E-Devlet bedelli askerlik sonuçları açıklandı! Bedelli askerlik celp sevk tarihleri!

Bedelli askerlik yerleri sorgula! MSB E-Devlet bedelli askerlik yerleri açıklandı. Ocak, Şubat ve Mart ayları için askerlik yerleri erişime açıldı ve bedelli askerlik yerleri de belli oldu. Bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmişti. İşte bedelli askerlik sonuçları!
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI!
Ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerleri açıklandı.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra arama ekranına Bedelli askerlik sınıflandırma sonucu yazıp arattıktan sonra sorgulama işlemleri tamamlanabilecek.
2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU
1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;
a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.
3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.
4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde; a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,