Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu ölüm sebebi nedir? Yavuz Bahadıroğlu hayatı!

Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Asıl adı Niyazi Birinci olan ünlü yazar son zamanlarda mahlas olarak Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanıyordu. Peki Yavuz Bahadıroğlu kimdir, ölüm sebebi nedir? Yazarın vefat haberini oğlu sosyal medyadan duyurdu.
HAYATINI KAYBETTİ!
"Yavuz Bahadıroğlu" ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci İstanbul'da vefat etti. Yazarın vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu.
Birinci, ''Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun'' dedi.
Bir süredir tedavi gören 76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktaydı.
YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?
Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.
1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.
Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.
Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.
İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.
Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.